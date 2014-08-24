​На украинско-польской границе обнаружена крупная партия наркотиков

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы, в пункт пропуска для автомобильного сообщения "Рава-Русская" на въезд в Украину на полосу движения "зеленый коридор" прибыл микроавтобус Mercedes украинской регистрации под управлением гражданина Украины 1987 года рождения. При оформлении транспортного средства возникло подозрение о возможном перемещении скрытых от погранично-таможенного контроля товаров. В связи с этим старший смены пограничных нарядов направил автомобиль на углубленный погранично-таможенный контроль.

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Во время этого осмотра совместной погранично-таможенной группой в присутствии сотрудников СБУ с помощью служебной собаки в специально изготовленном в двойном днище салона автомобиля тайнике было обнаружено расфасованное в полиэтиленовые пакеты вещество серо-зеленого цвета общим весом 257 кг 400 г. По результатам экспресс-анализа установлено, что обнаруженное и изъятое вещество является гашишем. Обнаруженное вещество передано сотрудникам СБУ. Сумма оценки изъятого товара устанавливается.