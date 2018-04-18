Пьяное смертельное ДТП на Киевщине: военного полтора года не могут привлечь к ответственности (видео)

Военного, который спровоцировал смертельное ДТП, полтора года не могут привлечь к ответственности

Пьяного военного, который устроил смертельное ДТП, полтора года не могут привлечь к ответственности.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Полтора года назад в Киевской области пьяный водитель протаранил другую легковушку. Погибли три человека, а сам виновник выжил.

После трагедии из восьми предназначенных заседаний суда ни виновник ДТП Ярослав Поправка, ни его адвокат ни на одном не появились.

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Ранее сообщалось, что 17 апреля в Кривом Роге Днепропетровской области в результате столкновения автомобиля Маzdа, маршрутки и автобуса 8 человек погибли, 16 человек были госпитализированы. 18 апреля утром от полученных травм в больнице скончался еще один 47-летний пострадавший.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.