Жуткая авария в Кривом Роге: стали известны новые детали ДТП, унесшего девять жизней

По правилам дорожного движения, водитель "Мазды" должен был пропустить авто на главной дороге, но мужчина продолжил ехать.

Появились новые подробности случившейся 17 апреля в Кривом Роге масштабной аварии с участием легкового автомобиля, микроавтобуса и пассажирского автобуса.

О подробностях рассказала пресс-секретарь национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, передает местный сайт 056.

"Все началось с того, что нам позвонили очевидцы события и сообщили, что на перекрестке ул. Героев АТО и Металлургов авария. Тогда от травм скончалось 7 человек, сейчас число погибших в аварии - 9 жителей Кривого Рога. Из них 3 женщины и 6 мужчин. 21 пострадавший находятся в больнице с травмами разной степени тяжести" - докладывает обстановку Анна Старчевская.

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По предварительным данным, виновник аварии - водитель легкового автомобиля "Мазда" 1950 года рождения. Полиция задержала его в тот же день, но к вечеру мужчине стало плохо. Правоохранители были вынуждены вызвать скорую, врачи госпитализировали водителя, он находится в больнице под конвоем. В скором времени его планируют вывезти в суд для дальнейшего разбирательства. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

По словам очевидцев трагедии, водитель "Мазды" находился на второстепенной дороге, светофоры не работали. По правилам дорожного движения, он должен был пропустить авто на главной дороге, но мужчина продолжил ехать.

Пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева рассказывает: "Для ликвидации последствий аварии, было направлено 83 спасателя и 27 единиц техники. Из микроавтобуса мы вырезали водителя и двух погибших пассажиров. Водитель находится в больнице в тяжёлом состоянии. Для расследования подробностей аварии Кабинет министров создаст специальную комиссию".

Из-за большого числа пострадавших и погибших аварию в Кривом Роге причислили к чрезвычайным ситуациям техногенного характера.

Как сообщал УНИАН, утром 17 апреля во Кривом Роге Днепропетровской области в результате столкновения автомобиля Маzdа, маршрутки и автобуса 8 человек погибли, 16 человек были госпитализированы. 18 апреля утром от полученных травм в больнице скончался еще один 47-летний пострадавший.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

В тот же день полиция сообщила о подозрении водителю автомобиля Маzdа, который повлек смертельное ДТП.