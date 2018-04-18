В Киеве маршрутка с пассажирами вылетела на встречку и столкнулась с грузовиком (фото)

В Киеве произошло очередное ДТП с участием маршрутки.

В Киеве утром 18 апреля на улице Киевской в Софиевской Борщаговке на светофоре напротив Софиевского посада произошло ДТП с участием маршрутки №718 и грузового автомобиля.

Как сообщает ДТП.kiev.ua на своей странице в Facebook, в результате ДТП в больницу попали четыре пассажира маршрутки.

Как сообщается, маршрутка выехала на встречную полосу, чтобы остановиться на светофоре перед другой маршруткой. В это время налево поворачивал грузовик MAN.

"Пытаясь избежать лобового столкновения, маршрутка резко вильнула влево, однако грузовик все равно задел ее. В маршрутке повылетали стекла, большая часть пассажиров получила осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Сообщается, что медики в итоге забрали четверых пострадавших, одна из пассажирок повредила руку - трещина кисти и локтя, наложили гипс.