В Черкассах мужчина ранил ножом трех правоохранителей (видео)

Местный житель неожиданно напал на полицейского и ранил его, а потом еще двух, которые пытались его задержать.

В Черкассах задержан мужчина, который в отделе полиции ранил ножом троих правоохранителей.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.

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Согласно сообщению, в Черкасский отдел полиции обратился 53-летний местный житель по поводу встречи с участковым офицером полиции. Во время пребывания на территории отдела полиции мужчина неожиданно напал на полицейского и нанес ему ножевое ранение в спину.

В полиции сообщили, что во время его задержания злоумышленник нанес ножевые ранения еще двоим полицейским. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, нож изъят. Полицейские доставлены в больницу.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Как уточнил УНИАН представитель полиции, задержание злоумышленника состоялось сегодня, 17 апреля.

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