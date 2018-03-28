"Били и связывали проволокой, а затем задушили": раскрыто жестокое убийство семейной пары пенсионеров под Киевом

В совершении преступления подозревают семейную пару - родственников соседки пострадавших.

Правоохранители заявили о раскрытии убийства семейной пары пенсионеров в городе Ирпень Киевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов.

"Мы раскрыли это резонансное преступление. Поражает тот факт, что к его совершению причастна семейная пара: муж и жена. Преступление совершено в связи с тем, что потерпевшая щеголяла перед посторонними тем, что у них достаточно нормальные доходы. Они занимаются перепродажей квартир, домов", - заявил он.

По его словам, об этом стало известно соседям. А одна из соседок поделились этой информацией со своими детьми, которые находились на заработках в Польше.

"Это стало поводом для того, об эти работники вернулись в Украину и совершили это дерзкое убийство", - сказал прокурор.

Чибисов также сообщил, что семейная пара для совершения преступления вернулась в Украину, никому об этом не сообщив. Проникли в помещение вечером и в течение часа пытали пострадавших - били и связывали проволокой, а затем задушили. В результате подозреваемые похитили 3,5 тыс. долларов, которые распределили между собой. Муж забрал себе 2 тыс. долларов и уехал обратно в Польшу, а жена - остальную часть.

Читайте такжеВ Николаеве пьяная горе-мать выбросила в реку 9-месячного младенца (фото)

Сейчас она задержана. Ей объявили подозрение, а суд избрал в отношении её меру пресечения в виде содержания под стражей.

При этом правоохранители уже обратились в Польшу, чтобы та экстрадировала другого подозреваемого в этом убийстве.

Как отметил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области Дмитрий Ценов, причастность к преступлению подозреваемых удалось установить в течение суток.

"Благодаря программе "Безопасный город" - это установленные видеонаблюдения по области - мы увидели наших преступников. После проведения анализа мы восстановили полный маршрут движения и поняли, что наши преступники готовились к данному преступлению", - сказал он.

По его словам, после убийства подозреваемые направились к Ирпенскому железнодорожному вокзалу. Оттуда на такси добрались в Киев, сменили транспорт и доехали к собственному дому.

Вместе с тем, Ценов уточнил, что убийство произошло 12 или 13 марта. Обнаружили тела пострадавших 15 марта.

В то же время прокурор области Чибисов отметил, что в случае доказательства вины подозреваемых в совершении преступления им может грозить пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Ирпене произошло двойное убийство - в одном из частных домов найдены тела 81-летнего хозяина и его 79-летней жены с признаками насильственной смерти.