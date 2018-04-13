В Киеве водитель автобуса перевозил пассажиров пьяным и без водительских прав (видео)

Полицейские вытащили водителя-нарушителя из машины, положили на землю и надели наручники.

Патрульные задержали водителя пассажирского автобуса, который перевозил пассажиров в состоянии алкогольного опьянения.

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Как говорится в сюжете ТСН, мужчина показался подозрительным пассажирам, которые ехали в одном из столичных автобусных маршрутов. Они же и вызвали полицейских. Те остановили транспорт и подтвердили - у водителя имелись характерные признаки опьянения. Водительского удостоверения он не имел, пытался закрыться в кабине и не реагировал на законные требования правоохранителей.

В конце концов, полицейские его все-таки вытащили из машины, положили на землю и надели наручники.