В центрах обслуживания "Киевэнерго" после взрыва усилили меры безопасности

Меры безопасности усилены в связи с нападением на Центр обслуживания компании в Святошинском районе. По предварительным выводам правоохранителей, неизвестные через окно вбросили в помещение центра взрывчатку.

В центрах компании "Киевэнерго" усилены меры безопасности клиентов и персонала. Об этом говорится в сообщении на сайте ПАО "Киевэнерго".

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"В связи с нападением на Центр обслуживания компании в Святошинском районе, которое произошло прошлой ночью, компания" Киевэнерго "усиливает меры безопасности клиентов и персонала в рабочие дни во всех столичных центрах обслуживания", - говорится в сообщении.

В компании заверили, что в часы приема клиентов Центры обслуживания «обеспечены всеми необходимыми средствами как технической, так и физической охраны: охранниками, системой видеонаблюдения, техническими средствами оперативного оповещения и вызова групп оперативного реагирования».

В компании напомнили, что нападение на Центр обслуживания клиентов в Святошинском районе было совершено сегодня ночью.

"По предварительным выводам правоохранителей, неизвестные через окно вбросили в помещение взрывчатку. Волной от взрыва поврежден фасад помещения и мебель. К счастью, в это время в Центре обслуживания не было персонала, никто из людей не пострадал".

При этом сообщается, что вышеуказанный Центр обслуживания будет закрыт на ремонт. В компании просят граждан обращаться в другие центры.

Как сообщал УНИАН, по данным полиции, сегодня ночью в Святошинском районе возле здания «Киевэнерго» произошел взрыв. Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.