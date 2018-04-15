Взрыв у здания «Киевэнерго» расследуют как умышленное повреждение имущества

За совершение такого правонарушения предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Полиция расследует взрыв на проспекте Победы, 93 около здания, где располагается офис компании «Киевэнерго», как умышленное повреждение имущества.

Об этом сообщает Отдел коммуникации столичной полиции.

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"По факту взрыва начато уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

Также сказано, что за совершение такого правонарушения предусмотрено до десяти лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в Святошинском районе возле здания «Киевэнерго» произошел взрыв. В результате взрыва выбиты две двери, повреждены окна и фасад. По предварительным выводам взрывотехников, злоумышленник мог использовать гранату.

В результате взрыва никто не пострадал.