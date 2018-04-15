Взрыв у здания «Киевэнерго» расследуют как умышленное повреждение имущества

12:00, 15 апреля 2018
Происшествия
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Facebook, Полиция Киева

Об этом сообщает Отдел коммуникации столичной полиции.

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"По факту взрыва начато уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

Также сказано, что за совершение такого правонарушения предусмотрено до десяти лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в Святошинском районе возле здания «Киевэнерго» произошел взрыв. В результате взрыва выбиты две двери, повреждены окна и фасад. По предварительным выводам взрывотехников, злоумышленник мог использовать гранату.

В результате взрыва никто не пострадал.

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Теги: #Киев#взрыв#Киевэнерго