Таможенники помешали киевлянину отправить в Гонконг 24 кг купюр по одной гривне (видео)

14:36, 13 апреля 2018
Происшествия
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Деньги изъяли, делом займется суд / Фото kyiv.sfs.gov.ua

Как сообщает сайт службы, по документам указанное отправление должно было содержать полиграфические печатные изделия весом более 24 кг. По факту во время осмотра таможенники обнаружили валюту в купюрах номиналом 1 гривня, всего 36 тысяч банкнот. Все деньги находились в банковских пачках по 100 купюр.

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Попытка украинца отправки в международном почтовом отправлении денег без объявленной ценности под видом печатной продукции закончились для него составлением протокола о нарушении таможенных правил по признакам нарушений, предусмотренных статьей 473 Таможенного кодекса Украины. Сейчас деньги изъяты по этому протоколу. Материалы дела будут направлены в суд.

Всемирной почтовой конвенцией запрещена пересылка в международных почтовых отправлениях денежных средств без объявленной ценности, украинское законодательство позволяет пересылать физическим лицам наличные деньги за пределы Украины в международных почтовых отправлениях только с объявленной ценностью, но в сумме, не превышающей в эквиваленте 300 евро, отмечает ДФС.

Как сообщал УНИАН, недавно таможенники обнаружили более 200 бриллиантов в почтовом отправлении из Гонконга.

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Теги: #деньги#ДФС