Таможенники помешали киевлянину отправить в Гонконг 24 кг купюр по одной гривне (видео)

Мужчина пытался оформить отправку денег как полиграфические печатные изделия.

Попытка киевлянина незаконно переслать в международном почтовом отправлении украинскую валюту в Гонконге была пресечена сотрудниками Киевской городской таможни ДФС.

Как сообщает сайт службы, по документам указанное отправление должно было содержать полиграфические печатные изделия весом более 24 кг. По факту во время осмотра таможенники обнаружили валюту в купюрах номиналом 1 гривня, всего 36 тысяч банкнот. Все деньги находились в банковских пачках по 100 купюр.

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Попытка украинца отправки в международном почтовом отправлении денег без объявленной ценности под видом печатной продукции закончились для него составлением протокола о нарушении таможенных правил по признакам нарушений, предусмотренных статьей 473 Таможенного кодекса Украины. Сейчас деньги изъяты по этому протоколу. Материалы дела будут направлены в суд.

Всемирной почтовой конвенцией запрещена пересылка в международных почтовых отправлениях денежных средств без объявленной ценности, украинское законодательство позволяет пересылать физическим лицам наличные деньги за пределы Украины в международных почтовых отправлениях только с объявленной ценностью, но в сумме, не превышающей в эквиваленте 300 евро, отмечает ДФС.

Как сообщал УНИАН, недавно таможенники обнаружили более 200 бриллиантов в почтовом отправлении из Гонконга.