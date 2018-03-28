Посылка с сюрпризом: таможенники обнаружили более 200 бриллиантов в почтовом отправлении из Гонконга

Стоимость, чистоту и качество огранки обнаруженных камней должны установить эксперты-геммологи.

В международном экспресс-отправлении документального характера сотрудники таможенного поста «Специализированный» совместно с управлением по борьбе с таможенными правонарушениями и международного взаимодействия Киевской городской таможни Государственной фискальной службы обнаружили тайник с бриллиантами.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в городе Киеве.

«Мешочек с прозрачными камнями находился в специально вырезанном в документах проеме. Отправление поступило в Украину из Гонконга. Получить драгоценности должен был наш соотечественник, житель одного из регионов Украины», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, несвойственное для документов вложение таможенники заметили в ходе осуществления таможенного контроля с помощью рентгенологического оборудования. По результатам осмотра таможенники насчитали 205 камней прозрачного цвета.

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В соответствии с экспресс-тестом, обнаруженные камни - это бриллианты. Их стоимость, чистоту и качество огранки должны установить эксперты-геммологи.

Выявленное правонарушение квалифицировано по признакам, предусмотренным ч.1 ст.483 Таможенного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают конфискацию выявленных предметов правонарушения и штраф в размере 100% их стоимости.

В ГУ ГФС напомнили, что в марте это уже вторая попытка незаконно переслать драгоценные камни через таможенную границу Украины. В первом случае такое почтовое отправление поступило из США.