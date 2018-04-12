Горячий сезон: на Киевщине пожарные за неделю тушили траву уже более 400 раз (видео)

Из-за неосмотрительности двое людей получили тяжелые ожоги на природе.

На Киевщине пожарные за неделю тушили траву уже более 400 раз.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Киевщина горит. Пожарные тушили траву в полях уже четыреста раз за последнюю неделю.

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Только сошел снег, земля высохла, и туристы с мангалами потянулись на пикники.

Из-за неосмотрительности двое людей получили тяжелые ожоги на природе. Еще немного и начнут вспыхивать торфяники.