Горячий сезон: на Киевщине пожарные за неделю тушили траву уже более 400 раз (видео)
18:56, 12 апреля 2018Происшествия
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Из-за неосмотрительности двое людей получили тяжелые ожоги на природе.
На Киевщине пожарные за неделю тушили траву уже более 400 раз.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Киевщина горит. Пожарные тушили траву в полях уже четыреста раз за последнюю неделю.
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Только сошел снег, земля высохла, и туристы с мангалами потянулись на пикники.
Из-за неосмотрительности двое людей получили тяжелые ожоги на природе. Еще немного и начнут вспыхивать торфяники.
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