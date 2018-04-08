В столичном зоопарке произошел пожар

20:19, 08 апреля 2018
Происшествия
295
Фото УНИАН

Читайте такжеВ зоопарке Харькова животные полакомились писанками (фото, видео)

Как сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании поступила к спасателям в 18:01.

Как стало известно, загорелась кровля одноэтажного здания. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

В 18:37 огонь был локализован, а в 18:50 - ликвидирован.

Погибших и пострадавших нет. Животные из помещения, в котором произошло возгорание, были эвакуированы.

К тушению привлекались 23 человека, а также 4 единицы техники.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киевский зоопарк#Пожар в Киеве