В столичном зоопарке произошел пожар

Погибших и пострадавших нет. Животные из помещения, в котором произошло возгорание, были эвакуированы.

В столичном зоопарке произошел пожар. Читайте такжеВ зоопарке Харькова животные полакомились писанками (фото, видео) Как сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании поступила к спасателям в 18:01. Как стало известно, загорелась кровля одноэтажного здания. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. В 18:37 огонь был локализован, а в 18:50 - ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Животные из помещения, в котором произошло возгорание, были эвакуированы. К тушению привлекались 23 человека, а также 4 единицы техники.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter