В столичном зоопарке произошел пожар
20:19, 08 апреля 2018Происшествия
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Погибших и пострадавших нет. Животные из помещения, в котором произошло возгорание, были эвакуированы.
В результате пожара в зоопарке никто не погиб и не пострадал / фото УНИАН
В столичном зоопарке произошел пожар.
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Как сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании поступила к спасателям в 18:01.
Как стало известно, загорелась кровля одноэтажного здания. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.
В 18:37 огонь был локализован, а в 18:50 - ликвидирован.
Погибших и пострадавших нет. Животные из помещения, в котором произошло возгорание, были эвакуированы.
К тушению привлекались 23 человека, а также 4 единицы техники.
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