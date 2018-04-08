Под Киевом в пожаре заживо сгорели лошади (фото)
15:25, 08 апреля 2018Происшествия
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На данный момент сотрудники ГСЧС проводят расследование, причины пожара выясняют.
Под Киевом в пожаре заживо сгорели лошади / kyivobl.dsns.gov.ua
Сегодня. 8 апреля, под Киевом в селе Княжичи произошел пожар, в котором погибли лошади. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области.
"8 апреля в 04:46 в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о возгорании в с. Княжичи на ул. Воздвиженская", - сообщили спасатели.
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Пожар локализовали в 05:59 и полностью ликвидировали в 07:58. Огнем охватило конюшню площадью 150 кв.м. В пожаре погибли четыре лошади.
На данный момент сотрудники ГСЧС проводят расследование, причины пожара выясняют.
В пожаре погибли четыре лошади / kyivobl.dsns.gov.ua
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