В цех завода "Укроборонпрома" бросили две гранаты

Уже готовится распоряжение о повышении мер безопасности на предприятиях концерна.

5 апреля в 2:05 в помещении производственного цеха черкасского ГП "НПК Фотоприбор", входящего в состав ГК "Укроборонпром", зафиксировано срабатывание охранной сигнализации и взрыв.

Об этом сообщает пресс-служба концерна. На место происшествия вызваны представители полиции, СБУ и ГСЧС.

"При осмотре помещения, по следам воронки и обломков, констатировано подрыв одной гранаты типа РГД-5 и зафиксировано еще одну гранату данного типа, которая не разорвалась из-за невытянутой полностью чеки. В результате взрыва пострадавших нет. Взрывом выбиты окна. Размер материальных убытков устанавливается", - говорится в сообщении.

Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин сообщил, что готовится распоряжение о повышении мер безопасности на предприятиях концерна.

Читайте такжеСБУ задержала подозреваемых в подрыве "Мемориала львовских орлят": причастны российские спецслужбы

"Правоохранители сейчас анализируют найденные улики и записи камер наблюдения, которые могли зафиксировать злоумышленников. На предприятии не прерывались производственные процессы", - добавили в концерне.

Как известно, ГП "НПК Фотоприбор" – стратегическое для оборонной отрасли Украины предприятие, которое специализируется на разработке и изготовлении приборов ночного видения, систем прицеливания, наведения и управления огнем для бронетанковой техники и военной авиации. Высокотехнологичная продукция предприятия применяется в танках "Булат" и "Оплот", а также в противотанковых ракетных комплексах вертолетов.