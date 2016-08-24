Парад ко Дню Независимости: марш бронемашин откроют украинские "Булаты"

Это "Т-64", который приняли на вооружение еще в далеком 1966 году, но модернизированный и усовершенствованный украинскими защитниками, пишет ТСН.uа.

Отмечается, что наши танкисты, которые проверили машину в реальных боях, говорят, что по техническим характеристикам "Булат" значительно превосходит российские "Т-72" и "Т-80".

Читайте такжеОт Беларуси до ОАЭ: лидеры стран мира поздравили Украину с Днем Независимости

Впервые "Булат" продемонстрировали украинцам ровно 17 лет назад, тоже во время парада ко Дню Независимости. Основное вооружение броненосца - гладкоствольная 125-ти миллиметровая пушка. 36-ть кумулятивных и осколочно-фугасных выстрелов - его основной боекомплект. А еще есть управляемая ракета "Комбат" и два пулемета: спаренный - 7,62 и крупнокалиберный - зенитный.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева проходит военный парад ко Дню Независимости Украины.