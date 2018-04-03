В Тернополе патрульные спасли женщину, которая едва не отравилась газом

10:14, 03 апреля 2018
Происшествия
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фото УНИАН

Когда полицейские подошли к квартире, тоже услышали сильный запах газа. Когда инспекторы нажали на звонок, никто не открывал. Однако двери были незапертыми, так что полицейские зашли в помещение. В кухне они обнаружили невыключенную конфорку на плите, а в соседней комнате – хозяйку, которая спала.

Патрульные перекрыли газ и открыли окна, после чего разбудили женщину, от которой было слышно запах спиртного.

Также инспекторы вызвали сотрудников газовой службы

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Теги: #газ#Тернопольщина