В Харькове возле ресторана из автомата расстреляли мужчину - введен план "Перехват"

Неизвестный, подъехав на автомобиле к ресторану, из которого вышла компания, открыл огонь, по предварительной информации, из автомата.

В Харькове в результате обстрела компании людей из автоматического оружия погиб человек, еще один получил ранение.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области.

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Так, согласно информации полиции, стрельба произошла вчера, 29 марта, около 23:00 возле ресторана в районе Новые Дома. Неизвестный, подъехав на автомобиле к компании людей, которые выходили из ресторана, открыл огонь, по предварительной информации, из автомата. В результате полученных ранений погиб один человек, еще один был госпитализирован.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

В городе введен план-перехват. Подробности происшествия в полиции пообещали предоставить позже.

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