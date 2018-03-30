В Харькове возле ресторана из автомата расстреляли мужчину - введен план "Перехват"

09:38, 30 марта 2018
Происшествия
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Информацию о стрельбе подтвердили в полиции / фото УНИАН

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области.

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Так, согласно информации полиции, стрельба произошла вчера, 29 марта, около 23:00 возле ресторана в районе Новые Дома. Неизвестный, подъехав на автомобиле к компании людей, которые выходили из ресторана, открыл огонь, по предварительной информации, из автомата. В результате полученных ранений погиб один человек, еще один был госпитализирован.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

В городе введен план-перехват. Подробности происшествия в полиции пообещали предоставить позже.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье 12 января расстреляли в упор бизнесмена.

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Теги: #автомат#Харьков#расстрел