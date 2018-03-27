В масштабном ДТП в Харьковской области столкнулись семь автомобилей (фото)
16:46, 27 марта 2018Происшествия
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В результате ДТП столкнулись семь автомобилей, один из грузовиков перевернулся.
В результате ДТП перевернулся грузовик / фото facebook.com/police.kharkov
Во вторник, 27 марта, около 05.40 на трассе Киев-Харьков-Довжанский вблизи Чугуева под Харьковом столкнулись семь автомобилей.
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Как сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, пострадавших в результате аварии нет.
"В результате ДТП столкнулись семь автомобилей. Транспортные средства получили механические повреждения, никто из людей не пострадал. Один из автомобилей перевернулся", - расскахали в полиции.
"Всего в ДТП попали три грузовика - "Рено", "Вольво", МАН, две легковушки – ВАЗ-2101, ВАЗ-2107, микроавтобус "Опель" и внедорожник "Сузуки"", - уточнили в полиции.
Пострадавших в ДТП нет / фото facebook.com/police.kharkov
Также правоохранители добавили, что в результате ДТП около часа было затруднено движение транспорта.
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