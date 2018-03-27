В масштабном ДТП в Харьковской области столкнулись семь автомобилей (фото)

В результате ДТП столкнулись семь автомобилей, один из грузовиков перевернулся.

Во вторник, 27 марта, около 05.40 на трассе Киев-Харьков-Довжанский вблизи Чугуева под Харьковом столкнулись семь автомобилей.

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Как сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, пострадавших в результате аварии нет.

"В результате ДТП столкнулись семь автомобилей. Транспортные средства получили механические повреждения, никто из людей не пострадал. Один из автомобилей перевернулся", - расскахали в полиции.

"Всего в ДТП попали три грузовика - "Рено", "Вольво", МАН, две легковушки – ВАЗ-2101, ВАЗ-2107, микроавтобус "Опель" и внедорожник "Сузуки"", - уточнили в полиции.

Также правоохранители добавили, что в результате ДТП около часа было затруднено движение транспорта.