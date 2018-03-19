В Запорожье перевернулась маршрутка с пассажирами (видео)

На момент аварии в маршрутном микроавтобусе находилось 18 пассажиров.

В Запорожье на заснеженной дороге перевернулось маршрутное такси, в котором на момент аварии находилось 18 пассажиров.

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Об этом УНИАН сообщили в патрульной полиции Запорожья.

Авария произошла сегодня, 19 марта, на Днепровском шоссе. По словам водителя маршрутного такси, из-за нерасчищенного снега, он не увидел бордюр и въехал в него, что и привело к опрокидыванию транспортного средства.

В результате ДТП четыре человека получили травмы, их госпитализировали в городскую больницу.