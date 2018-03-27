Предприимчивая 17-летняя девушка на Харьковщине хотела заработать 100 тысяч гривень на собственном "похищении"

По словам матери, девушка ушла на прогулку, не сказав, куда, а на следующее утро на мобильный телефон матери поступило смс-сообщение с требованием заплатить за освобождение дочери.

На Харьковщине 17-летняя жительница г.Лозовая совместно со знакомым инсценировала свое похищение и оценила "освобождение" в 100 тыс. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Отмечается, что 24 марта 37-летняя местная жительница обратилась в дежурную часть Лозовского ОП с заявлением о пропаже дочери. По словам женщины, девушка ушла на прогулку, не сказав, куда, а на следующее утро на мобильный телефон матери поступило смс-сообщение с требованием заплатить за освобождение дочери 100 тыс. гривен.

"Во время досудебного расследования сотрудники Управления уголовного розыска областного главка полиции совместно с сотрудниками Лозовского отдела полиции установили местонахождение девушки. Сотрудники полиции нашли ее в одной из квартир многоэтажки города Лозовая. Жилье снял ее 23-летний знакомый. 17-летняя девушка сообщила полицейским, что историю с похищением она придумала сама", - говорится в сообщении.

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Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Одессе произошел страшный инцидент – незнакомая женщина похитила с детской площадки ребенка. Почти сутки искали девятилетнего мальчика Андрея Ефимова. Ребенок внезапно исчез прямо с игровой площадки во дворе. На поиски отрядили всю одесскую полицию, нацгвардию и кинологов, к которым также присоединились неравнодушные горожане.