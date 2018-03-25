Правоохранители обнаружили арсенал оружия и взрывчатки в Одесской области
12:45, 25 марта 2018Происшествия
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Среди изъятого, в частности, 9 ручных противотанковых гранатометов, 2 тротиловые шашки, 2 ручные гранаты и более 200 патронов различного калибра.
Правоохранители обнаружили арсенал оружия и взрывчатки в Одесской области / фото facebook.com/odesapolice
Совместные силы Национальной полиции, Службы безопасности и Государственной пограничной службы Украины обнаружили арсенал огнестрельного оружия и взрывчатки в Одесской области.
По данным Госпогранслужбы, оружие и взрывчатку обнаружили в городе Беляевка в ходе обыска частного дома 41-летнего местного жителя.
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В частности, правоохранители обнаружили и изъяли 9 ручных противотанковых гранатометов, 2 тротиловые шашки, 2 ручные гранаты и более 200 патронов различного калибра.
Также сообщается, что изъятое оружие направлено на экспертизу. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
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