Правоохранители обнаружили арсенал оружия и взрывчатки в Одесской области

Среди изъятого, в частности, 9 ручных противотанковых гранатометов, 2 тротиловые шашки, 2 ручные гранаты и более 200 патронов различного калибра.

Совместные силы Национальной полиции, Службы безопасности и Государственной пограничной службы Украины обнаружили арсенал огнестрельного оружия и взрывчатки в Одесской области.

По данным Госпогранслужбы, оружие и взрывчатку обнаружили в городе Беляевка в ходе обыска частного дома 41-летнего местного жителя.

Читайте такжеВ Одессе после стрельбы задержали мужчину, изъяв в его квартире арсенал оружия

В частности, правоохранители обнаружили и изъяли 9 ручных противотанковых гранатометов, 2 тротиловые шашки, 2 ручные гранаты и более 200 патронов различного калибра.

Также сообщается, что изъятое оружие направлено на экспертизу. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).