17-летняя девушка выпала из окна 11-го этажа на улице Медовой Пещеры, 39а.

Во Львове 17-летняя девушка разбилась насмерть, выпав из окна 11-го этажа. Инцидент произошел в субботу, 24-го марта, в 23:23.

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Об этом со ссылкой на пресс-службу горсовета Львова сообщает 032.ru.

Пока известно, что 17-летняя девушка выпала из окна 11-го этажа на улице Медовой Пещеры, 39а.

Отмечается, что по данному адресу расположено общежитие №2 ЛНУ имени Ивана Франко. Причины происшествия сейчас устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, в Киеве мужчина выпал с 15-го этажа гостиницы.

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