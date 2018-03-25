Во Львове 17-летняя девушка разбилась насмерть, выпав из окна 11-го этажа
01:30, 25 марта 2018Происшествия
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17-летняя девушка выпала из окна 11-го этажа на улице Медовой Пещеры, 39а.
Инцидент произошел в субботу в 23:23 / dpchas.com.ua
Во Львове 17-летняя девушка разбилась насмерть, выпав из окна 11-го этажа. Инцидент произошел в субботу, 24-го марта, в 23:23.
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Об этом со ссылкой на пресс-службу горсовета Львова сообщает 032.ru.
Пока известно, что 17-летняя девушка выпала из окна 11-го этажа на улице Медовой Пещеры, 39а.
Отмечается, что по данному адресу расположено общежитие №2 ЛНУ имени Ивана Франко. Причины происшествия сейчас устанавливаются.
Как сообщал УНИАН, в Киеве мужчина выпал с 15-го этажа гостиницы.
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