В Киеве мужчина выпал с 15-го этажа отеля

Погибший недавно заселился в отель, предсмертной записки он не оставил.

В Киеве мужчина выпал из здания гостиницы "Мир", приземлился на голову и разбился насмерть.

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Об этом сообщают "Вартови Эспрессо".

Удар был достаточно сильным, фрагменты тела разлетелись на несколько десятков метров.

Мужчина выпал с 15-го этажа. Предсмертной записки он не оставил. Известно, что погибший недавно заселился в отель.

Труп довольно быстро убрали. Криминалисты работают в комнате отеля.

Как сообщал УНИАН, во Львове женщина-самоубийца выпрыгнула из окна квартиры на 8-м этаже жилого дома и от полученных травм погибла на месте.