В Киеве мужчина выпал с 15-го этажа отеля
21:52, 19 марта 2018Происшествия
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Погибший недавно заселился в отель, предсмертной записки он не оставил.
Гостиница "Мир" (слева) в Киеве / фото УНИАН
В Киеве мужчина выпал из здания гостиницы "Мир", приземлился на голову и разбился насмерть.
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Об этом сообщают "Вартови Эспрессо".
Удар был достаточно сильным, фрагменты тела разлетелись на несколько десятков метров.
Мужчина выпал с 15-го этажа. Предсмертной записки он не оставил. Известно, что погибший недавно заселился в отель.
Труп довольно быстро убрали. Криминалисты работают в комнате отеля.
Как сообщал УНИАН, во Львове женщина-самоубийца выпрыгнула из окна квартиры на 8-м этаже жилого дома и от полученных травм погибла на месте.
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