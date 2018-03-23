"Спалился": в Тернополе водитель похвастался нарушением правил дорожного движения и попался полиции (видео)

09:58, 23 марта 2018
Происшествия
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Водитель нарушил правила дорожного движения / Скриншот

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Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Тернополя, после того, как в соцсети видеозапись с нарушением водителем правил и созданием аварийных ситуаций, получила широкую огласку и резонанс, полицейские приступили к поиску водителя. Было установлено, что на видео фигурирует Toyota Самгу.

Патрульным удалось установить личность водителя-правонарушителя. Им оказался 22-летний житель Тернополя.

Инспекторы вынесли водителю постановление по ч.2 ст.122 КУоАП и административный протокол по ч.4 ст.122 КУоАП (превышение установленных ограничений скорости).

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Теги: #полиция#Тернополь#ДТП