"Пролетел с бешеной скоростью": очевидцы рассказали о смертельном ДТП с подростками в Харькове

Юноша в ДТП на Салтовском шоссе Харькова погиб не сразу, за его жизнь еще пытались бороться врачи. Скорая помощь прибыла, когда парень был еще жив, однако усилия медиков были напрасными.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Пытались оказывать помощь, затем реанимационные мероприятия пытались проводить – не удалось реанимировать из-за травм, несовместимых с жизнью. Это была политравма, травма скелета и черепно-мозговая", - пояснил директор центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

Погибшему парню было всего лишь 17. Известно, что звали его Владимир, он учился в колледже, а в тот день гулял с друзьями, а когда увидел на другой стороне дороги приятеля, пытался как можно быстрее пересечь переход. "Он перебегал. Он чего побежал – он увидел, что зеленый. К другу шел", - утверждает друг погибшего Николай.

Свидетели происшествия говорят, что на этой дороге часто бывают аварии, но такого жуткой еще не видели. "Сколько здесь было аварий, и людей сбивало – слышно было скрежет тормозов. В этот раз вообще ничего. Просто секунда. Пролетел с бешеной скоростью", - говорит очевидец трагедии Виктория.

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Правоохранители нашли брошенный автомобиль через несколько часов после аварии, затем установили и владельца – им оказался 18-летний юноша, который получил права лишь месяц назад. В соцсетях водителя сразу назвали мажором, ведь отец Тиграна Енгибаряна – бизнесмен. Судя по фото на страницах парня, он действительно привык к роскошной жизни. Есть свидетельства, что Тигран водит машину с 15 лет – то есть три года делал это без удостоверения.

В элитной многоэтажке, где живет семья, двери съемочной группе никто и не открыл. В школе, где учился Енгибарян, на камеру общаться отказались, а неофициально заверили, что парень мажором не был. "Доброжелательный, воспитанный. До школы он на машине не ездил. Его не было здесь на машине никогда", - так рассказала о нем одна из педагогов.

В прокуратуре говорят, что по результатам экспертизы водитель был трезв, а ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. "Данных о том, что он уже привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, нет, поскольку водительское удостоверение он получил только в конце 2017 года", - пояснила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик. Несмотря на это, при избрании меры пресечения Тиграну прокуратура будет настаивать на взятии под стражу без альтернативы залога.

Мастер спорта по автогонкам Дмитрий Жайворонок несколько раз пересмотрел видеозапись трагедии и обратил внимание, что стоп-сигналы машины загорелись уже в момент удара – значит, водитель до последнего пешехода не видел. Что, тем не менее, не снимает с него ответственности за грубое нарушение сразу нескольких правил дорожного движения. "Скорее всего, он не проскакивал на красный, а уже на желтый или зеленый, но он двигался по встречке и скорость была явно выше 60 км/ч – судя по тому, каким был удар", - пояснил эксперт.

Гонщик убежден, что не правильно было бы снимать вину с пешехода, который остался бы живым, если бы придерживался элементарных правил перехода дороги – двигался неторопливо и смотрел на машины. "Несколько простых вещей, которым нас учат еще в школе – переходить дорогу на зеленый свет и посмотреть по сторонам", - акцентировал внимание Жаворонок.

Как сообщал УНИАН, трагедия произошла вчера днем. Около 15:15 автомобиль Toyota Camry с номерами 5050 на светофоре сбил парня, который от удара дважды перевернулся в воздухе. Потерпевший от полученных травм погиб на месте, а водитель уехал с места аварии, но вскоре был задержан. Как сообщили в полиции, за рулем машины находился 18-летний парень. Следователи предъявили ему подозрение по статье 286 УК Украины ("нарушение ПДД").