На Житомирщине суд взял под домашний арест чиновника, подозреваемого в присвоении 340 тысяч гривень

Чиновник подписал фиктивные акты о выполнении работ при реконструкции фасадов помещения детского сада «Радуга» в городе Малине.

В Житомирской области Малинский районный суд взял под домашний арест в ночное время чиновника, подозреваемого в присвоении 340 тыс. грн бюджетных средств.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

По данным ведомства, в области продолжается досудебное расследование уголовного производства по факту злоупотребления должностным лицом Малинского горисполкома служебным положением и подделки документов, а также о подделке официальных документов директором общества и присвоении им бюджетных средств в особо крупных размерах.

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"28 февраля этого года обоим злоумышленникам было сообщено о подозрении в совершении преступлений, в частности, директору общества - предусмотренных ч. 4 ст. 191 (присвоение имущества), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины, должностному лицу отдела образования - по ч.2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины", - напомнили в прокуратуре.

В настоящее время постановлением Малинского райсуда чиновнику отдела образования избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время. Также по решению суда этого чиновника отстранили от должности.

Установлено, что чиновник местного органа самоуправления подписал фиктивные акты о выполнении работ при реконструкции фасадов помещения детского сада «Радуга» в городе Малине. В результате местному бюджету причинен ущерб почти на 340 тыс. грн.