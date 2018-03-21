Кровавое ограбление в центре Киева: жертву избили прямо у пункта полиции (фото)

Очевидец сообщил, что потерпевшему пришлось ждать медиков более 30 минут, истекая кровью.

Мужчину избили и ограбили на бульваре Леси Украинки в Печерском районе Киева. Об этом сообщил очевидец инцидента в Facebook.

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По его словам, он увидел окровавленного мужчину во дворе дома. Неизвестные злоумышленники "разбили голову и обокрали".

По его словам, на место инцидента сразу пришла полиция, поскольку опорный пункт правоохранителей находился в доме, у которого находился постадавший. Очевидец сообщил, что прибытия медиков ожидали более 30 минут.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киевской области мужчина ограбил девушку во время сексуальных игр на первом свидании.