Кровавое ограбление в центре Киева: жертву избили прямо у пункта полиции (фото)

12:06, 21 марта 2018
Происшествия
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Нападение было совершено прямо возле пункта полиции / Фото facebook.com/bykov.inpolit

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По его словам, он увидел окровавленного мужчину во дворе дома. Неизвестные злоумышленники "разбили голову и обокрали".

По его словам, на место инцидента сразу пришла полиция, поскольку опорный пункт правоохранителей находился в доме, у которого находился постадавший. Очевидец сообщил, что прибытия медиков ожидали более 30 минут.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киевской области мужчина ограбил девушку во время сексуальных игр на первом свидании.

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Теги: #ограбление в Киеве#криминал в Киеве