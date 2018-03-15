Водитель, насмерть сбивший в Одессе двух пешеходов в ночь на 11 марта, участвовал в незаконных гонках - активист

Установлено, что автомобиль Toyota Camry на скорости при заносе вылетел за пределы проезжей части на пешеходов, хотя изначально полиция заявляла, что люди переходили дорогу в неположенном месте.

Водитель, который смертельно травмировал в Одессе двух пешеходов в ночь на 11 марта, совершил наезд на них во время участия в незаконных гонках по городу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил известный в Одессе общественник Дмитрий Вичик.

Речь идет о ДТП, в котором в ночь на 11 марта погибли два пешехода. В полиции заявили, что погибли мужчина и женщина якобы пересекавшие проезжую часть в неустановленном месте.

По данным Вичика, потерпевшие шли вдоль дороги по тротуару, а автомобилей было два. Оба, как предполагает Вичик, участвовали в незаконных гонках, во время которых автомобиль Toyota вылетел на бордюр.

«Дальше произошло следующее. Вторая машина сдала задним ходом, подъехала к разбитой, недолго постояла и уехала. Это все известно следствию…», - отметил Вичик.

Как сообщила УНИАН общественница Вера Запорожец, которая лично была знакома с погибшими, у женщины осталось трое детей – возрастом 13, 15 и 17 лет.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 15 марта 21-летнему водителю сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель людей (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

«Установлено, что ночью 11 марта во время движения по ул. Балковской автомобиль Toyota Camry на скорости при заносе выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на двух пешеходов», - сообщили в пресс-службе.

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина, 1972 года рождения, и женщина, 1982 года рождения, скончались на месте от полученных травм.

Также прокуратура Одесской области обратилась в суд с ходатайством о заключении подозреваемого водителя под стражу.

Досудебное расследование осуществляют следователи СУ регионального главка Нацполиции в Одесской области.

В свою очередь одесские общественники отмечают, что это ДТП – не первое, совершенное участниками ночных гонок. В частности, в ноябре 2017 года в Одессе на перекрестке улиц Балковковской и Мельницкой столкнулись три автомобиля, в результате чего четыре человека обратились за медицинской помощью.

По данным полиции, тогда автомобиль Toyota выехал по Мельницкой на перекресток на красный свет светофора, где столкнулся с двумя автомобилями марки Opel, которые с разных сторон выехали на перекресток с Балковской.

Позднее произошло еще одно ДТП недалеко от завода «Микрон» - водитель автомобиля «ВАЗ» сбил двух девушек-пешеходов 19 и 16 лет, которых доставили в больницу.

Официально обстоятельства ЧП не обнародовали, но активисты предполагают, что они также произошли в результате гонок.

Как сообщал УНИАН, 11 марта около 2.00 водитель Toyota Camry, двигавшийся со стороны Центрального автовокзала, совершил наезд на двух пешеходов. Изначально в полиции сообщили, что мужчина и женщина в это время пересекали проезжую часть. Оба пешехода погибли.