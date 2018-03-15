В Днепре при пожаре погиб гражданин Египта
14:20, 15 марта 2018Происшествия
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Причину пожара устанавливают правоохранительные органы.
ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области
В Днепре вчера, 14 марта, при пожаре погиб гражданин Египта.
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Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области.
Сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме на ул. Сечевых Стрельцов поступило в 18:05. На месте спасателями было установлено, что очаг пожара находился на 2-м этаже в жилой комнате квартиры.
Гражданин Египта, 1995 года рождения, был квартиросъемщиком. Огнем уничтожены кровать и домашние вещи на площади 3 кв. м.
Причину пожара устанавливают правоохранительные органы.
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