В Днепре при пожаре погиб гражданин Египта

Причину пожара устанавливают правоохранительные органы.

В Днепре вчера, 14 марта, при пожаре погиб гражданин Египта.

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Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области.

Сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме на ул. Сечевых Стрельцов поступило в 18:05. На месте спасателями было установлено, что очаг пожара находился на 2-м этаже в жилой комнате квартиры.

Гражданин Египта, 1995 года рождения, был квартиросъемщиком. Огнем уничтожены кровать и домашние вещи на площади 3 кв. м.

Причину пожара устанавливают правоохранительные органы.