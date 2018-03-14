В Одессе пьяный водитель устроил стрельбу во время езды

13:24, 14 марта 2018
Происшествия
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Иллюстрация / REUTERS

«Прибыв на место вызова, патрульные задержали 35-летнего павонарушителя. Стрелявший находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе.

На место прибыла следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции Одессы.

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По пока неподтвержденным данным, у мужчины в автомобиле обнаружен револьвер системы «Наган» и мачете.

В настоящее время правоохранители проводят соответствующие неотложные мероприятия.

Ранее пьяный водитель в Киеве влетел в автомобиль полиции.

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