В Киеве работник мусороперерабатывающего завода нашел мертвого ребенка (видео)

16:57, 13 марта 2018
Происшествия
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Полиция расследует смерть младенца / Фото kyiv.npu.gov.ua

Читайте такжеВ центре Одессы на улице нашли мешок с мертвым мужчиной"В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение от работника мусороперерабатывающего завода, который обнаружил в контейнере мертвого младенца. Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы территориального и главного управлений", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об открытии уголовного производства, а причину смерти младенца установит судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщал УНИАН, недавно в Николаеве женщина порезала ножницами младенца и выбросила в мусорный контейнер.

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Теги: #смерть ребенка#новости Киева