В Киеве работник мусороперерабатывающего завода нашел мертвого ребенка (видео)

В полицию поступило сообщение от работника мусороперерабатывающего завода, который обнаружил в контейнере мертвого ребенка.

В Киеве в контейнере на территории завода по переработке вторичного сырья нашли мертвого ребенка. Об этом сообщает столичная полиция.

Читайте такжеВ центре Одессы на улице нашли мешок с мертвым мужчиной"В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение от работника мусороперерабатывающего завода, который обнаружил в контейнере мертвого младенца. Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы территориального и главного управлений", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об открытии уголовного производства, а причину смерти младенца установит судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщал УНИАН, недавно в Николаеве женщина порезала ножницами младенца и выбросила в мусорный контейнер.