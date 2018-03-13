В Киеве работник мусороперерабатывающего завода нашел мертвого ребенка (видео)
16:57, 13 марта 2018Происшествия
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В полицию поступило сообщение от работника мусороперерабатывающего завода, который обнаружил в контейнере мертвого ребенка.
Полиция расследует смерть младенца / Фото kyiv.npu.gov.ua
В Киеве в контейнере на территории завода по переработке вторичного сырья нашли мертвого ребенка. Об этом сообщает столичная полиция.
Читайте такжеВ центре Одессы на улице нашли мешок с мертвым мужчиной"В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение от работника мусороперерабатывающего завода, который обнаружил в контейнере мертвого младенца. Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы территориального и главного управлений", - говорится в сообщении.
Решается вопрос об открытии уголовного производства, а причину смерти младенца установит судебно-медицинская экспертиза.
Как сообщал УНИАН, недавно в Николаеве женщина порезала ножницами младенца и выбросила в мусорный контейнер.
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