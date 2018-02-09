Более 20 ран: в Николаеве мать изрезала ножницами младенца и выбросила в мусорный контейнер (фото, видео)

Ребенка нашли в контейнере для бытового мусора с признаками насильственной смерти.

При предварительном осмотре тела младенца, которого жительница Николаева родила, убила и выбросила в контейнер для бытового мусора, судмедэксперт насчитал 21 колото-резанную рану.

Об этом "Преступности.НЕТ" стало известно из источников в прокуратуре Николаевской области.

Напомним, что в Николаеве 30-летняя женщина скрывала беременность и убила своего новорожденного ребенка. Его нашли в контейнере для бытового мусора по улице Крылова с признаками насильственной смерти.

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В главном управлении Национальной полиции в Николаевской области журналистам сообщили, что окончательным результатом судебно-медицинской экспертизы они не располагают. И что для получения какой-либо информации по этому поводу необходимо направить им письменный запрос.

В то же время первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook написал, что на теле ребенка было обнаружено более 20 проникающих ранений, которые были нанесены ножницами. В это время двое ее детей находились в соседней комнате.

Сообщалось, что по данному факту начали уголовное производство по пункту 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Как сообщал УНИАН, в городе Дымер Киевской области 22-летняя девушка издевалась над 9-месячной дочкой. Била и почти не кормила.