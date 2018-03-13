Стала известна причина пожара на полигоне "Широкий лан" под Николаевом

По факту неосторожного уничтожения военного имущества, повлекшего тяжкие последствия, начато уголовное производство.

Военная прокуратура южного региона считает предварительной причиной пожара на полигоне ВСУ Широкий лан в Николаевской области неосторожное обращение с горюче-смазочными материалами.

Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Южного региона Украины. Отмечается, что пожар вспыхнул в 03:35 часов ночи 13 марта. Загорелась палатка, в которой находились 15 военнослужащих воинской части А0501.

"В ночь на вторник, на территории 233 учебного центра с. Михайловка Николаевской области в результате неосторожного обращения одного из военнослужащих с горюче-смазочными материалами в палаточном городке, где находились 15 военнослужащих воинской части А0501, случился пожар в палатке", - сказано в сообщении.

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По факту неосторожного уничтожения военного имущества, повлекшего тяжкие последствия, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 412 УК Украины.

Также военной прокуратурой Николаевского гарнизона по факту халатного отношения военных должностных лиц воинской части А0501 к службк, что выразилось в необеспечении условий проживания военнослужащих на территории 233 учебного центра с. Михайловка Николаевской области, начато уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины.

Сейчас военной прокуратурой гарнизона проводятся неотложные следственные действия.

Ранее сообщалось, что на военном полигоне «Широкий лан» в Николаевской области сегодня ночью в результате пожара погиб один военнослужащий, еще семеро пострадали.