В Одесской области военный зарезал местного жителя (видео)

Группа подвыпивших молодых мужчин, в возрасте от 18 до 20 лет, спровоцировали драку с военными.

В Ивановском районе Одесской области в ночь на 12 марта военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады во время спровоцированного конфликта убил местного жителя.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в дежурную часть Ивановского отделения полиции поступило сообщение от оператора линии «102» о том, что в пгт Петровка в ходе драки мужчина получил ножевое ранение.

«Установлено, что двое жителей распивали алкогольные напитки в местном баре. Между ними на почве внезапно возникших неприязненных отношений произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин ударил своего знакомого ножом в область паха и тыльную часть ноги выше колена», - сообщили в полиции. По данным полиции, от полученных телесных повреждений и потери крови пострадавший погиб на месте.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Отмечается, что сейчас решается вопрос о задержании 30-летнего правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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В то же время, согласно сообщению пресс-службы 28-й отдельной механизированной бригады, 30-летний солдат - военнослужащий механизированного подразделения - по месту постоянного проживания в компании боевого побратима и супруги праздновал свой день рождения.

«Группа подвыпивших молодых мужчин, в возрасте от 18 до 20 лет, спровоцировали драку с военными. В результате один из парней - 19-летний Дмитрий - получил ножевые ранения и по дороге в больницу умер от потери крови. Ведется следствие», - сообщили в пресс-службе, уточнив, что подозреваемый в убийстве военнослужащий характеризуется коллегами положительно.

Как рассказали УНИАН очевидцы ЧП, компания пьяных молодых людей спровоцировала драку с военными, негативно отзываясь об участниках АТО.

Ранее на Херсонщине гражданские лица подрались с военными.