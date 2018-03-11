На Херсонщине гражданские подрались с военными

В ВМС Украины подчеркивают, что все военнослужащие, ставшие участниками инцидента, были трезвыми.

Вблизи поселка Новая Збурьевка в Херсонской области, где одно из подразделений ВМС охраняет военный объект, произошла драка между гражданскими лицами и военнослужащими.Читайте такжеВ киевском аэропорту подрались пассажиры двух рейсов - не поделили самолетКак сообщает в Facebook пресс-служба ВМС ВС Украины, инцидент был спровоцирован тем, что несколько гражданских лиц избили военнослужащего.

«Несколько гражданских лиц избили военнослужащего, что спровоцировало драку. После чего находясь в состоянии алкогольного опьянения гражданские лица, приехали на автомобиле марки "BMW" к военному объекту, где высказывались в адрес военных нецензурной бранью и вели себя агрессивно. В связи с несанкционированным пересечением охранного периметра, согласно служебных инструкциям они были задержаны и переданы вызванному наряду Национальной полиции Украины», - отмечается в сообщении.

В ВМС подчеркивают, что все упомянутые военнослужащие были трезвыми.

В данный момент зафиксированы телесные повреждения как у военнослужащих, так и гражданских лиц, материалы по инциденту передали правоохранителям.

«По данному факту Командованием Военно-Морских Сил ВС Украины и Военной службой правопорядка проводятся служебные проверки. Юридическая оценка будет дана компетентными правоохранительными органами, после чего виновные лица будут привлечены к ответственности», - отмечается в сообщении.

В феврале сообщалось, что трое курсантов Харьковского института танковых войск напали на гражданина Турции и ограбили его.