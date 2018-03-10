В полиции рассказали подробности ДТП с участием полицейских в Киеве: в реанимации трое правоохранителей

У одного из полицейских - закрытая травма грудной клетки, у двоих - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

В результате дорожно-транспортного происшествия на перекрестке улиц Жмаченко и Корнатовского в Киеве в реанимации оказались трое полицейских, а не двое, как сообщалось ранее.

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Об этом сообщил заместитель начальника столичного управления охраны полиции Виктор Веклич в эфире телеканала "112 Украина".

В частности, у одного из них - закрытая травма грудной клетки, у двоих - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

В полиции предварительно подтвердили, что водитель автомобиля Hyundai, который врезался в авто полицейских, был в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве около 5.45 Hyundai Getz влетел в Skoda Octavia, который принадлежит Полиции охраны. В Hyundai ехала супружеская пара. Женщина призналась, что мужчина сел за руль пьяным.