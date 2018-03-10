В полиции рассказали подробности ДТП с участием полицейских в Киеве: в реанимации трое правоохранителей

11:19, 10 марта 2018
Происшествия
1406
В полиции рассказали подробности ДТП с участием полицейских в Киеве / Андрей Шматов, Информатор

Читайте такжеНочные погони: пятеро полицейских в Киеве и Ривном пострадали, преследуя нарушителей

Об этом сообщил заместитель начальника столичного управления охраны полиции Виктор Веклич в эфире телеканала "112 Украина".

В частности, у одного из них - закрытая травма грудной клетки, у двоих - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

В полиции предварительно подтвердили, что водитель автомобиля Hyundai, который врезался в авто полицейских, был в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве около 5.45 Hyundai Getz влетел в Skoda Octavia, который принадлежит Полиции охраны. В Hyundai ехала супружеская пара. Женщина призналась, что мужчина сел за руль пьяным.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП в Киеве#ДТП с полицейскими