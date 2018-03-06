В Полтавской области произошло ДТП с участием автобуса: один погибший и 6 пострадавших (фото)
22:22, 06 марта 2018Происшествия
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По предварительной версии полиции, авария произошла, потому что один из водителей транспортных средств, которые столкнулись, выехал на полосу встречного движения.
В результате ДТП погиб 21-летний пассажир микроавтобуса "Рено" / фото ltava.poltava.ua
Сегодня вечером в пригороде Кременчуга (Полтавская обл.) в результате ДТП с участием рейсового автобуса один человек погиб и 6 пострадали.
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По данным полиции, на трассе «Полтава-Кременчуг-Александрия» столкнулись рейсовый автобус «Эталон», ехавший по пригородному маршруту, и фургон «Рено».
По предварительной версии полиции, водитель "Рено" выехал на полосу встречного движения.
В результате ДТП погиб 21-летний пассажир микроавтобуса "Рено". Пострадали 6 человек: 5 пассажиров автобуса и водитель фургона.
Рейсовый автобус "Эталон", ехал по пригородному маршруту / фото ltava.poltava.ua
Автомобилисты сообщают, что движение по трассе было перекрыто. На место ДТП выезжали спасатели, которые распиливали автомобиль.
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