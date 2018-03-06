В Полтавской области произошло ДТП с участием автобуса: один погибший и 6 пострадавших (фото)

22:22, 06 марта 2018
Происшествия
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В результате ДТП погиб 21-летний пассажир микроавтобуса &quot;Рено&quot; / фото ltava.poltava.ua

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По данным полиции, на трассе «Полтава-Кременчуг-Александрия» столкнулись рейсовый автобус «Эталон», ехавший по пригородному маршруту, и фургон «Рено».

По предварительной версии полиции, водитель "Рено" выехал на полосу встречного движения.

В результате ДТП погиб 21-летний пассажир микроавтобуса "Рено". Пострадали 6 человек: 5 пассажиров автобуса и водитель фургона.

Рейсовый автобус &quot;Эталон&quot;, ехал по пригородному маршруту / фото ltava.poltava.ua

Автомобилисты сообщают, что движение по трассе было перекрыто. На место ДТП выезжали спасатели, которые распиливали автомобиль.

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Теги: #ДТП#Полтавская область