В Полтавской области произошло ДТП с участием автобуса: один погибший и 6 пострадавших (фото)

По предварительной версии полиции, авария произошла, потому что один из водителей транспортных средств, которые столкнулись, выехал на полосу встречного движения.

Сегодня вечером в пригороде Кременчуга (Полтавская обл.) в результате ДТП с участием рейсового автобуса один человек погиб и 6 пострадали. Читайте такжеКортеж Порошенка збив людину у центрі Києва: камери "спіймали" момент ДТП (відео) По данным полиции, на трассе «Полтава-Кременчуг-Александрия» столкнулись рейсовый автобус «Эталон», ехавший по пригородному маршруту, и фургон «Рено». По предварительной версии полиции, водитель "Рено" выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погиб 21-летний пассажир микроавтобуса "Рено". Пострадали 6 человек: 5 пассажиров автобуса и водитель фургона. Автомобилисты сообщают, что движение по трассе было перекрыто. На место ДТП выезжали спасатели, которые распиливали автомобиль.

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