В Киеве автомобиль с патрульными влетел в эвакуатор: двое полицейских госпитализированы (фото, видео)

В результате аварии пострадали двое полицейских - водитель и пассажир, которые не были пристегнуты.

В Киеве этой ночтю произошло ДТП с участием патрульной полиции. Около 3 часов ночи "Приус" полицейских на пустой дороге влетел в эвакуатор, в следствие чего пострадали двое правоохранителей.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"На пустой дороге в 3:00 ночи патрульный "Приус", не тормозя, врезался в эвакуатор", - рассказали свидетели.

В результате аварии пострадали двое полицейских - водитель и пассажир, которые не были пристегнуты. Обоих патрульных срочно госпитализировали.

По предварительным данным, столкновение произошло из-за переутомления, правоохранители говорят, что ехали со скоростью около 50-60 км / ч.

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