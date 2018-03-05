В Киеве автомобиль с патрульными влетел в эвакуатор: двое полицейских госпитализированы (фото, видео)

10:49, 05 марта 2018
Происшествия
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dtp.kiev.ua

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"На пустой дороге в 3:00 ночи патрульный "Приус", не тормозя, врезался в эвакуатор", - рассказали свидетели.

dtp.kiev.ua

В результате аварии пострадали двое полицейских - водитель и пассажир, которые не были пристегнуты. Обоих патрульных срочно госпитализировали.

По предварительным данным, столкновение произошло из-за переутомления, правоохранители говорят, что ехали со скоростью около 50-60 км / ч. 

Как сообщал УНИАН, в результате ДТП под Москвой погиб один украинец, еще один пострадал.

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Теги: #ДТП с патрульными#дтп с полицейским