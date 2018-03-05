В Киеве автомобиль с патрульными влетел в эвакуатор: двое полицейских госпитализированы (фото, видео)
10:49, 05 марта 2018Происшествия
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В результате аварии пострадали двое полицейских - водитель и пассажир, которые не были пристегнуты.
По предварительным данным, столкновение произошло из-за переутомления / dtp.kiev.ua
В Киеве этой ночтю произошло ДТП с участием патрульной полиции. Около 3 часов ночи "Приус" полицейских на пустой дороге влетел в эвакуатор, в следствие чего пострадали двое правоохранителей.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
"На пустой дороге в 3:00 ночи патрульный "Приус", не тормозя, врезался в эвакуатор", - рассказали свидетели.
Обоих патрульных срочно госпитализировали / dtp.kiev.ua
В результате аварии пострадали двое полицейских - водитель и пассажир, которые не были пристегнуты. Обоих патрульных срочно госпитализировали.
По предварительным данным, столкновение произошло из-за переутомления, правоохранители говорят, что ехали со скоростью около 50-60 км / ч.
ДТП с патрульными в Киеве
Как сообщал УНИАН, в результате ДТП под Москвой погиб один украинец, еще один пострадал.
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