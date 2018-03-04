В результате ДТП под Москвой погиб один украинец, еще один пострадал – МИД

Во внешнеполитическом ведомстве выразили соболезнования родным погибшего.

Министерство иностранных дел Украины сообщает о гибели одного гражданина Украины и одном пострадавшем украинце в результате дорожно-транспортного происшествия в Московской области.

Об этом в Twitter сообщила спикер МИД Марьяна Беца.

"По предварительной информации, в результате аварии в РФ погиб 1 гражданин Украины. Один пострадал. Консулы оказывают помощь. Соболезнования родным", - написала Беца.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Подмосковье автобус, в котором находились преимущественно граждане Украины, столкнулся со снегоуборочной машиной.

В автобусе было 20 человек, включительно с двумя водителями. Один человек погиб и трое пострадали.