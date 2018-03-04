В результате ДТП под Москвой погиб один украинец, еще один пострадал – МИД

19:50, 04 марта 2018
Происшествия
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В МИД сообщили новую информацию о ДТП с украинцами в РФ / фото pravda.lutsk.ua

Об этом в Twitter сообщила спикер МИД Марьяна Беца.

"По предварительной информации, в результате аварии в РФ погиб 1 гражданин Украины. Один пострадал. Консулы оказывают помощь. Соболезнования родным", - написала Беца.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Подмосковье автобус, в котором находились преимущественно граждане Украины, столкнулся со снегоуборочной машиной.

В автобусе было 20 человек, включительно с двумя водителями. Один человек погиб и трое пострадали.

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Теги: #ДТП#МЗС