В результате ДТП под Москвой погиб один украинец, еще один пострадал – МИД
19:50, 04 марта 2018
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Во внешнеполитическом ведомстве выразили соболезнования родным погибшего.
В МИД сообщили новую информацию о ДТП с украинцами в РФ / фото pravda.lutsk.ua
Министерство иностранных дел Украины сообщает о гибели одного гражданина Украины и одном пострадавшем украинце в результате дорожно-транспортного происшествия в Московской области.
Об этом в Twitter сообщила спикер МИД Марьяна Беца.
"По предварительной информации, в результате аварии в РФ погиб 1 гражданин Украины. Один пострадал. Консулы оказывают помощь. Соболезнования родным", - написала Беца.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Подмосковье автобус, в котором находились преимущественно граждане Украины, столкнулся со снегоуборочной машиной.
В автобусе было 20 человек, включительно с двумя водителями. Один человек погиб и трое пострадали.
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