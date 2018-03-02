В центре Днепра на дороге провалился асфальт: образовалась огромная яма (фото)
09:14, 02 марта 2018Происшествия
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Автомобильное движение по этой дороге очень оживленное, и чудом во время обвала никто не пострадал.
Причину обрушения пока не называют / фото dp.informator.ua
1 марта в Днепре на улице Гоголя образовался провал на проезжей части.
Об этом сообщает ТСН. Диаметр ямы составляет около 6 метров, глубина - еще больше. Назвать его полные размеры не берутся даже специалисты.
Автомобильное движение по этой дороге очень оживленное, и чудом во время обвала никто не пострадал. Провал огородили, перекрыли движение по центральной улице.
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Причину обрушения пока не называют. Прежде всего должны выяснить, могли ли подмыть грунт подземные коммуникации.
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