В центре Днепра на дороге провалился асфальт: образовалась огромная яма (фото)

09:14, 02 марта 2018
Происшествия
1314
Причину обрушения пока не называют / фото dp.informator.ua

Об этом сообщает ТСН.  Диаметр ямы составляет около 6 метров, глубина - еще больше. Назвать его полные размеры не берутся даже специалисты.

Автомобильное движение по этой дороге очень оживленное, и чудом во время обвала никто не пострадал. Провал огородили, перекрыли движение по центральной улице.

Читайте такжеВо Львове в результате обвала погиб строитель

Причину обрушения пока не называют. Прежде всего должны выяснить, могли ли подмыть грунт подземные коммуникации. 

Ранее в Киеве сквозь землю провалилась хлебная машина.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #яма на дороге Днепр#обвал дороги Днепр