В центре Днепра на дороге провалился асфальт: образовалась огромная яма (фото)

Автомобильное движение по этой дороге очень оживленное, и чудом во время обвала никто не пострадал.

1 марта в Днепре на улице Гоголя образовался провал на проезжей части.

Об этом сообщает ТСН. Диаметр ямы составляет около 6 метров, глубина - еще больше. Назвать его полные размеры не берутся даже специалисты.

Автомобильное движение по этой дороге очень оживленное, и чудом во время обвала никто не пострадал. Провал огородили, перекрыли движение по центральной улице.

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Причину обрушения пока не называют. Прежде всего должны выяснить, могли ли подмыть грунт подземные коммуникации.

Ранее в Киеве сквозь землю провалилась хлебная машина.