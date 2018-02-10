В Киеве сквозь землю провалилась хлебная машина, без воды остались десятки домов (фото)

Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы.

В Киеве на Голосеевском проспекте из-за порыва трубы остались без водоснабжения десятки домов.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Как отмечается, причиной стал автомобиль "Газель", приехал в один из магазинов и привез хлеб. Однако внезапно под ним стал проваливаться асфальт, а сам грузовик ушел под землю. В результате инцидента было повреждено трубу, которая поставляет холодную воду с окрестных домов.

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Машину впоследствии удалось вытащить с помощью крана, а вот порыв до сих пор не ликвидирован, а это значит, что десятки многоэтажек пока остаются без воды. На месте работают коммунальные службы.

Напомним, на днях в Киеве прорвало теплосеть, в результате чего по улице текли реки зеленого кипятка.