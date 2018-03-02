Болгарин пытался переправить трех секс-работниц из Украины в Испанию

В Одессе задержали мужчину, который подозревается в вербовке трех женщин для оказания услуг интимного характера на территории Испании.

В Одессе арестован гражданин Болгарии, пытавшийся переправить трех украинок в Испанию с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, накануне по ходатайству прокуратуры судом избрана мера пресечения иностранцу, задержанному 25 февраля одесскими правоохранителями в международном аэропорту «Киев» (Жуляны).

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«Мужчина подозревается в вербовке трех женщин для оказания услуг интимного характера на территории Испании», - отметили в пресс-службе.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции и пограничниками во время регистрации на рейс «Киев-Будапешт».

Отмечается, что прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, открытом по факту торговли людьми (ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Как уточнили в полиции, с женщинами гражданин Болгарии знакомился через социальные сети в Интернете. Узнав о бедственном материальном положении украинок, мужчина предлагал им трудоустройство за рубежом. «Если женщина соглашалась, рассказывал о пикантных особенностях будущей работы. А именно о том, что придется предоставлять интимные услуги в развлекательных заведениях. За час таких услуг женщине обещалось 180 евро. Половину этой суммы она должна была отдавать организаторам «бизнеса», - сообщили в полиции.

Детали вербовщик обсуждал при личной встрече. Расходы, связанные с оформлением документов для выезда за границу и перелетом, он брал на себя.

Как сообщал УНИАН, одесские правоохранители 25 февраля задержали в международном аэропорту «Киев» (Жуляны) 46-летнего иностранца при попытке переправить трех украинок в Испанию с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) УК Украины.