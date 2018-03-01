В Житомире разгорелся скандал из-за отказа водителя маршрутки бесплатно везти АТОшника (фото)

Водитель заявил, что остановки, на которой ветеран АТО садился в автобус, нет.

В Житомире произошел конфликт между водителем автобуса Емильчино - Житомир и ветераном АТО из-за отказа первого везти мужчину бесплатно по удостоверению участника боевых действий.

Читайте также13 мемориальных досок погибшим бойцам АТО с Житомирщины установили на Тернопольщине (фото)

"Автобус Емильчино - Житомир, посадка в Новоград-Волынском на зеленых в 6 утра, за УБД отказал провезти, заплатил, попросил билет выдать, в ответ бросил кусок бумажки непонятной", - написал на своей странице в Facebook бывший боец АТО Виталий Кравченко.

Когда автобус приехал в Житомир, водитель отказался выдать билет. При этом он заявил, что остановки, на которой ветеран АТО садился в автобус, нет.

Видео инцидента можно увидеть здесь.

Ранее в Черновцах участника боевых действий высадили из маршрутки еще и нахамили при этом. Ветераны АТО, уставшие воевать с водителями, пошли искать защиту в мэрию, а потом позвали всех военных вместе кататься в маршрутках.