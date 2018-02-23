В Черновцах АТОшника высадили из маршрутки - военные "проучили" водителей (видео)
21:15, 23 февраля 2018Общество
4948
На защиту высаженного из маршрутки АТОшника встали другие ветераны и решили проучить водителей в Черновцах.
В Черновцах участника боевых действий высадили из маршрутки еще и нахамили при этом.
Ветераны АТО, которые устали воевать с водителями, пошли искать защиту в мэрию, а потом позвали военных вместе кататься в маршрутках города.
Читайте такжеПоявились подробности избиения АТОшника на заправке в Киеве (видео)
"Показываю удостоверение водителю маршрутки, а он сразу агрессивно говорит: "Я вас не повезу". И он за плечо красиво выпроводил на улицу", - рассказал о произошедшем ветеран АТО Николай Виконский.
Мужчина вызвал полицию, но водитель маршрутки нагрубил даже инспекторам. Кроме того, отказался от объяснений.
Как сообщал УНИАН, в столице водитель маршрутки № 716 выгнал сына погибшего в АТО бойца.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter