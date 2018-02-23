В Черновцах АТОшника высадили из маршрутки - военные "проучили" водителей (видео)

На защиту высаженного из маршрутки АТОшника встали другие ветераны и решили проучить водителей в Черновцах.

В Черновцах участника боевых действий высадили из маршрутки еще и нахамили при этом.

Ветераны АТО, которые устали воевать с водителями, пошли искать защиту в мэрию, а потом позвали военных вместе кататься в маршрутках города.

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"Показываю удостоверение водителю маршрутки, а он сразу агрессивно говорит: "Я вас не повезу". И он за плечо красиво выпроводил на улицу", - рассказал о произошедшем ветеран АТО Николай Виконский.

Мужчина вызвал полицию, но водитель маршрутки нагрубил даже инспекторам. Кроме того, отказался от объяснений.

Как сообщал УНИАН, в столице водитель маршрутки № 716 выгнал сына погибшего в АТО бойца.