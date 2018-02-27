На Тернопольщине у пенсионерки выманили 225 тысяч гривень, предложив обменять деньги на купюры "нового образца"

Мошенницы представились соцработниками и сказали, что старые купюры вскоре уже будут недействительны.

На Тернопольщине пенсионерка лишилась средств на 224 тыс. грн из-за мошенников, которые представились представителями социальной службы.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, в полицию обратилась приятельница потерпевшей и сообщила, что у жительницы Лановцов мошенники выманили 7 тыс. долларов США и 35 тыс. грн.

Читайте такжеМММ напомнила о себе: Минфин предупредил украинцев о новом мошенничествеПравоохранители установили, что вчера к пенсионерке домой пришли двое незнакомок, которые представились работниками социальной службы. Они рассказали старушке, что меняют гривны на купюры нового образца, поскольку старые купюры вскоре уже будут недействительны. Пенсионерка согласилась обменять на новые купюры все свои сбережения.

Взамен получила конверт, который, как впоследствии обнаружила, был наполнен не деньгами, а порезанными газетами.

По факту мошенничества открыто уголовное производство согласно ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее на Тернопольщине мошенники выманили у пенсионерки 2 тысячи долларов, заманив ее "чрезвычайно выгодной акцией", победитель которой сможет выиграть большое количество призов, а в качестве бонуса каждый участник также получит немалую скидку на покупку лекарств в местный аптеках.