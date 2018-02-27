В СИЗО Днепра повесилась "театралка с молотком": пострадавший АТОшник назвал свою версию причин самоубийства (видео)

Пострадавший АТОшник прокомментировал смерть Меньшиковой в днепровском СИЗО.

Марину Меньшикову, известную как "театралка с молотком", нашли повешенной в камере СИЗО Днепра. Версия убийства не рассматривается.

Читайте такжеВ камере было три человека: появились подробности самоубийства сепаратистки в СИЗО Днепра"Она в депрессии не находилась, находилась в 3-местной камере, где находилось еще три подследственные, с которыми у нее никаких конфликтов не было", - говорят в управлении исполнения наказаний.

Ветеран АТО, на которого Меньшикова набросилась с молотком в театре, говорит, что такого не ожидал. Что толкнуло ее к самоубийству, может только догадываться.

"Может потому, что ее все бросили - родня ее бросила, страна, за которую она боролась, типа "Московия", тоже бросила", — предполагает АТОшник.

Видео: ТСН

Как сообщал УНИАН, в октябре 2016 года полиция Днепра возбудила уголовное производство по поводу инцидента с участником АТО во время антракта в Днепровском театре оперы и балета. Одна из зрительниц, увидев бойца в форме, набросилась на него с молотком.

За нанесение легких телесных повреждений подозреваемой Меньшиковой была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Однако женщина сбежала из-под домашнего ареста и скрывалась от следствия.

После объявления ее в розыск в июне 2017 года полицейские установили местонахождение злоумышленницы и доставили ее в отдел полиции. Ее снова отправили под домашний арест, но она вновь сбежала. Женщину повторно объявили в розыск.

11 января этого года полиция обнаружила и задержала подозреваемую в Днепре.

12 января решением Бабушкинского районного суда Днепра женщину взяли под стражу.

29 января начался суд над Меньшиковой. В ходе судебного заседания стало известно, что уголовное производство, открытое по статье 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение легких телесных повреждений), переквалифицировали на статью 296 (хулиганство).

Следующее заседание по делу было запланировано на 23 марта.