В Днепре суд арестовал женщину, которая напала на ветерана АТО с молотком

В Днепре суд арестовал Марину Меньшикову, которая в октябре 2016 года с молотком напала на участника АТО в театре.

Как сообщает «Радио Свобода», данный факт журналистам подтвердила пресс-секретарь областного управления Национальной полиции Анна Старчевская.

По ее данным, женщина будет оставаться под стражей на время проведения досудебного расследования. Как проинформировала пресс-секретарь полиции, решение суда не предусматривает освобождения из-под стражи после внесения денежного залога.

Читайте такжеВ Днепре ветераны АТО блокировали автовокзал из-за отказа в льготном проезде (видео)В октябре 2016 года полиция Днепра возбудила уголовное производство из-за инцидента с участником боевых действий на Донбассе в театре оперы и балета. По данным полиции, инцидент произошел в антракте спектакля: на балконе одна из пророссийски настроенных посетительниц спектакля, увидев бойца в форме, набросилась на него с молотком. Боец был в театре вместе с женой. По словам свидетелей, женщина "кричала что-то про «русский мир» и нецензурно обругала бойца и его жену».

Из театра оперы и балета, где произошел инцидент с избиением участника боевых действий, уволили артистку хора Екатерину Фондуроко, которая в социальных сетях писала сообщение в поддержку действий нападающей.

11 января сообщалось, что женщину, которая совершила нападение, задержали. Ранее его несколько раз задерживали и отпускали, а потом она сбежала от правоохранителей.