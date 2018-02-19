В Днепре патрульный за 40 минут уговорил девушку в красном слезть с моста (фото)

В итоге девушка сказала, что "просто хотела полюбоваться пейзажем", но ей не поверили и не отпустили.

19 февраля в Днепре прохожие заметили девушку, которая сидела на арке пешеходного моста на Монастырский остров. На место происшествия вызвали сотрудников полиции.

Инцидент произошел около 8:20, сообщил Информатор. Прибыв на место происшествия, патрульные вызвали бригаду "скорой помощи" и службу спасения. Водолазы также были наготове.

Лейтенант патрульной полиции Денис Махнач решил забраться наверх к девушке. Беседуя с «альпинисткой» больше сорока минут, патрульному все же удалось уговорить ее спуститься вниз.

Читайте такжеРешил повеситься, чтобы не расставаться с любимой: в Днепре патрульные вытащили парня из петли (видео)В итоге от медицинской помощи девушка отказалась, а свой поступок объяснила тем, что «просто хотела полюбоваться пейзажем». Однако патрульные с места происшествия ее не отпустили, забрав в Соборное отделение полиции для проведения профилактической беседы и выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщал УНИАН, ранее в Днепре патрульные поймали за ногу самоубийцу, пытавшегося броситься с 10 этажа.