В Днепре патрульные поймали за ногу самоубийцу, пытавшегося броситься с 10 этажа (видео)

Парень находился в депрессивном состоянии, его госпитализировали врачи.

В Днепре патрульные полицейские спасли от самоубийства парня, который попытался выпрыгнуть из окна десятиэтажного дома.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в Facebook, вечером 25 января патрульные получили сообщение о ссоре между молодой парой. Прибыв на вызов, они услышали в квартире ужасные крики.

Читайте такжеВ Кривом Роге водитель грузовика задушил себя ремнем прямо в авто, закрывшись от патрульных «Картина, которую видят полицейские, еще страшнее: женщина пытается удержать мужчину, который стоял на подоконнике. Он вырывается и прыгает вниз с 10-го этажа. К счастью, полицейские успевают ухватить парня за ногу и одежду», - отмечается в сообщении.

В конце концов, патрульным удалось уговорить парня жить. Отмечается, что он находился в депрессивном состоянии, его госпитализировали.

Накануне сообщалось, что в Северодонецке совершил самоубийство 22-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины.